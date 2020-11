Sieben-Tage-Inzidenz in Krefeld liegt bei 203 : Neue Corona-Fälle an Schulen und Kitas

In Krefeld sind nach den aktuellen Zahlen des städtischen Fachbereichs Gesundheit 949 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Komplett geschlossen ist derzeit die Grundschule an der Burg in Hüls. Dort sind zwei Personen aus dem Lehrerkollegium positiv getestet worden. Die Quarantäne gilt bis zum 20. November.

An den Schulen und Kindertagesstätten in Krefeld gibt es mehrere neu bekannt gewordene Corona-Fälle. Das teilte jetzt die Stadtverwaltung mit. Die Eltern oder volljährigen Schüler werden jeweils schriftlich über das weitere Vorgehen informiert. In dem Elternbrief ist auch stets festgehalten, wie lange die sogenannte häusliche Absonderung gilt.

Am Berufskolleg Glockenspitz sind zwei Schüler verschiedener Klassen positiv auf Covid-19 getestet worden. Am Berufskolleg Kaufmannsschule gibt es einen Positivfall in der Schülerschaft. Am Berufskolleg Uerdingen gibt es drei Fälle in verschiedenen Klassen, in einem Fall konnte die häusliche Absonderung auf direkte Sitznachbarn beschränkt werden.

Am Uerdinger Gymnasium am Stadtpark gibt es einen neuen Positivfall, an einer ersten Klasse der Geschwister-Scholl-Schule ebenfalls. In häusliche Absonderung geht hier auch der Offene Ganztag für die ersten Klassen 1a, 1b und 1c. An der Grundschule Lindenschule gibt es ebenfalls einen neuen Fall. Betroffen sind hier auch Kinder einer dritten Klasse, die an einem Fremdsprachenunterricht teilgenommen haben sowie eine Gruppe im Offenen Ganztag. Einen Coronafall gibt es zudem in der Schülerschaft der Gemeinschaftsgrundschule Krähenfeld.

An der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule gibt es einen Coronafall in der Schülerschaft, dazu ist eine Betreuungsperson einer achten Klasse positiv getestet worden. Einen Fall in einer Oberstufenklasse gibt es am Hannah-Arendt-Gymnasium. An der Grundschule Wimmersweg in Fischeln sind zwei Schüler zweier verschiedener Klassen positiv getestet worden. An der Freiherr-vom-Stein-Realschule gibt es einen Positivfall in einer Klasse. Betroffen sind hier auch Schüler eines klassenübergreifenden Religionskurses. Komplett geschlossen ist derzeit die Grundschule an der Burg in Hüls. Dort sind zwei Personen aus dem Lehrerkollegium positiv getestet worden. Die häusliche Absonderung gilt hier für die komplette Schule bis 20. November. Ferner gibt es Meldungen aus den Kindertagesstätten Remscheider Straße und Arndtstraße. Dort ist jeweils ein Kind positiv getestet worden. In beiden Kitas wurden deshalb jeweils zwei Gruppen in die häusliche Absonderung geschickt.

In Krefeld sind nach den aktuellen Zahlen des städtischen Fachbereichs Gesundheit 949 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Gegenüber dem Vortag ist dies ein deutlicher Rückgang von 54 aktuellen Coronafällen. Die Anzahl der Genesenen übersteigt am Montag also deutlich die Zahl der neu gemeldeten Fälle. Die Gesamtzahl bestätigter Corona-Fälle liegt am Montag, 9. November, (Stand: 0 Uhr) bei 2.477 Personen. Gegenüber dem Vortag bedeutet dies eine Zunahme von 18 Fällen. Genesen sind inzwischen 1.499 Personen in der Seidenstadt, dies bedeutet gegenüber dem Vortag eine Zunahme von insgesamt 72 Fällen.