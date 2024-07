Führungswechsel bei Outokumpu Neue Chefin für finnischen Stahlkonzern

Die Stahlbranche hat es nicht leicht: Wettbewerb mit China, hohe Energiepreise und große Anstrengungen in eine klimaneutrale Produktion fordern die Unternehmen heraus. Der finnische Stahlhersteller Outokumpu mit seinem Werk für die Verarbeitung von Edelstahl in Krefeld stellt sich den Herausforderungen ab Oktober mit neuer Führung. Katie ter Horst ist neue Präsidentin und Chief Executive Officer (CEO) und folgt auf Heikki Malinen. Er hat vor fünf Monaten angekündigt, den Konzern verlassen zu wollen. „Die Outokumpu Corporation hat heute Kati ter Horst mit Wirkung zum spätestens 9. Oktober 2024 zur Präsidentin und CEO ernannt. Sie wird am Hauptsitz der Outokumpu Corporation in Helsinki, Finnland, tätig sein“, teilte Outokumpu am Dienstag mit. Katie ter Horst sei vom belgischen Unternehmen Aliaxis S.A., dem Weltmarktführer für Flüssigkeitsmanagementsysteme, zu Outokumpu gekommen, wo sie seit 2022 die Position der Divisional CEO EMEA innehabe, berichtete ein Outokumpu-Sprecher. Zuvor sei sie lange Zeit bei Stora Enso gewesen, wo sie zuletzt die Papierabteilung geleitet habe. Sie sei seit 2016 Mitglied des Vorstands von Outokumpu und seit 2022 stellvertretende Vorsitzende. Nach ihrer Ernennung werde sie Ende September 2024 aus dem Vorstand ausscheiden. „Kati ter Horst verfügt über eine starke Erfolgsbilanz in der Prozessindustrie und umfangreiche internationale Führungserfahrung in komplexen Geschäftsumgebungen. Der Vorstand von Outokumpu ist überzeugt, dass sie die richtige Person ist, um das Unternehmen voranzutreiben. Natürlich ist ihre Erfahrung als aktives und angesehenes Vorstandsmitglied von Outokumpu in den letzten acht Jahren ein zusätzlicher Vorteil. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Unternehmen verfügt sie über fundierte Kenntnisse und Verständnis für das Geschäft von Outokumpu sowie über ihr Engagement für die Unternehmensstrategie. Ich freue mich sehr, Kati als neue Präsidentin und CEO von Outokumpu begrüßen zu dürfen“, sagte Kari Jordan, Vorstandsvorsitzende der Outokumpu Corporation.