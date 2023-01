Angebot der Diakonie Krefeld Neue Beratungsstelle für Wohnungslose

11,2 Prozent der Klienten konnten bei Beginn der Beratung sogar noch in der eigenen Wohnung übernachten, deren Verlust aber meist nicht mehr abzuwenden war. Nur 6,3 Prozent der Menschen in Not sagten, sie suchten sich nachts einen Schlafplatz im Freien. Und 18,8 Prozent erklärten, sie nutzten die Notschlafstelle an der Lutherstraße. „Das zeigt uns, dass die überwiegende Anzahl an Ratsuchenden noch eine große Distanz zum Thema Obdachlosigkeit hat und die Hemmungen entsprechend groß sind, zur Lutherstraße zu kommen“, erklärt Jan Vander. Dem Team war es deshalb wichtig, das Beratungssystem breit aufzustellen an einem Ort, den Ratsuchende unbefangen betreten können.