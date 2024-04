Gartenkunstwerk Stadtwald Eichengruppe auf der Stadtwaldwiese wird komplett gefällt und neu gepflanzt

Die mächtige Eichengruppe, die seit Jahrzehnten mitten auf der Stadtwaldwiese ein beeindruckender Blickfang ist, wird wohl komplett abgeholzt und durch Neupflanzungen ersetzt. Dies hat der Klimaausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschieden. Erwartet wird, dass auch der Naturschutzbeirat in seiner Sitzung am 23. April dieser Variante nicht widersprechen wird. Wie Grünen-Ratsmitglied Julia Müller auf Anfrage erläutert, gehen auch die Naturschutzverbände Nabu und Bund diese Lösung mit, da geplant ist, einheimische Hölzer zu verwenden.