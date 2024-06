Modernster Büroraum für 360 Mitarbeiter in Krefeld „Eines der nachhaltigsten Gebäude der Welt“ eingeweiht

In einem der nachhaltigsten Bürogebäude der Welt ist die Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH zu Hause. Am Willy-Brandt-Platz 2 in Krefeld wurde jetzt die offizielle Einweihung gefeiert. Mit sichtlicher Freude nahmen Thomas Ganz, Direktor der Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH des Bundes, und Michael Güntner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn GmbH, die offizielle Eröffnung des neuen Gebäudekomplexes für die Zentrale der Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH vor. Am Willy-Brandt-Platz 2 sind 371 Arbeitsplätze entstanden, an denen aktuell 360 Mitarbeiter tätig sind.