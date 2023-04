Wie Äcker auf Naturschutzflächen wirken Neue alarmierende Studie mit Beteiligung der Krefelder Entomologen

Nach seiner bahnbrechenden Untersuchung zum Insektenschwund ist der Entomologische Verein Krefeld erneut an einer Studie beteiligt, die in der Konsequenz ein Umdenken im Management und in der Verteilung von Naturschutzflächen verlangt. Untersucht wurde demnach die Nachbarschaft von konventionell bewirtschafteten Ackerflächen und Naturschutzgebieten. Im Kern hat sich ergeben, dass die Ackerflächen tief in das Naturschutzgebiet hinein wirken und verhindern, dass in den betroffenen Flächen geschützte, seltene Pflanzen wenig oder gar nicht gedeihen, die wiederum für Insekten wichtig sind. „Das Problem ist gerade in NRW virulent, da es hier besonders viele Berührungen beider Flächen gibt“, sagt Martin Sorg, leitender Wissenschaftler beim Entomologischen Verein.