Bildung in Krefeld : Neubau an der Grundschule Sollbrüggen ist fertig

Neubau an der Grundschule Sollbrüggen ist fertig

Bildung in Krefeld

Erweiterung an der Sollbrüggenschule: Sabine Heckershoff-Pitz vom Schulamt, Yi Li von der Stadt, Rachid Jaghou vom Gebäudemanagement, Oberbürgermeister Frank Meyer und Schulleiterin Barbara Valls-Busch (v.l.) Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Die Gesamtkosten in Höhe von 5,2 Millionen Euro wurden komplett über die Förderung „Gute Schule“ des Landes finanziert. Der Bau enthält eine Mensa mit Aufwärmküche, acht multifunktionale Bereiche einschließlich Nebenräumen.

Die Bauarbeiten an der städtischen Grundschule Sollbrüggen in Bockum sind abgeschlossen. Die Schule wurde um einen Klassentrakt einschließlich Mensa erweitert und mit diesem Anbau zur Vierzügigkeit ausgebaut. Oberbürgermeister Frank Meyer kam zur offiziellen Inbetriebnahme der neuen Räume.

Das Gebäude wurde in Mischbauweise (Massiv- & Skelettbauweise) errichtet, um im Obergeschoss räumlich flexibel auf die zukünftigen Lern- und Unterrichtsformen reagieren zu können. Die Gesamtkosten in Höhe von 5,2 Millionen Euro wurden komplett über die Förderung „Gute Schule“ finanziert. Das Programm ist vom Land NRW zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen worden.