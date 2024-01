Verein Sozialwerk Krefelder Christen Netzwerk-Patenschaften für den Start ins Berufsleben

Das Projekt NetPat ist laut Geschäftsführerin des Sozialwerks, Hella Saternus, eine wichtige gesellschaftliche Herausforderung, junge Menschen ins Erwerbsleben zu begleiten und ihnen so eine selbstständige Zukunft zu ermöglichen. „Hilfe zur Selbsthilfe ist dabei unser Schwerpunkt. Wir unterstützen und vermitteln Wissen und Selbstvertrauen. Den letzten Schritt in Bewerbung und Berufstätigkeit müssen sie dann selbst gehen.“ Die ehrenamtlichen Paten werden auf dem gesamten Weg mit den Jugendlichen durch die Sozialpädagogin Monika Hamacher professionell begleitet. „Ich freue mich sehr darauf, mit den Paten zusammen die Initiative weiter auszubauen, denn natürlich ist das Konzept darauf ausgelegt, immer wieder an die individuellen Herausforderungen angepasst zu werden. Es stehen regelmäßige Treffen auf dem Programm, bei dem wir auch über persönliche Erfahrungen und individuelle Lösungen sprechen. Ich glaube fest daran, dass wir viel bewegen können“, betonte Monika Hamacher.