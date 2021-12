Krefelder Netzwerk : Frühe Hilfen werden für Familien immer wichtiger

Krefeld Wenn die Mutter trinkt, nimmt das Kind Schaden: Das Netzwerk stellt besonders den Drogenmissbrauch von Schwangeren und Müttern in den Fokus. Angebote werden ausgeweitet.

(RP) Die Auswirkungen von Alkohol- oder Drogenmissbrauch auf die Schwangerschaft und das Kind war das Schwerpunkthema, mit dem sich Akteure der Frühen Hilfen in ihrer Netzwerkkonferenz beschäftigt haben. Zahlreiche Vertreter aus dem Bereich der Frühen Hilfen sowie mit Schnittstellen zu diesem Handlungsfeld haben an der digitalen Konferenz teilgenommen. Sonja Pommeranz, Leiterin des Fachbereichs Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit, um Familien frühzeitig zu erreichen.

Brigitta Lökenhoff von der Drogenberatung für Mädchen und Frauen „Bella Donna“ in Essen lenkte den Blick auf die prekäre Gesamtsituation von Frauen und Kindern und zeigte, welchen Einfluss mütterlicher Konsum legaler und illegaler Substanzen auf die Entwicklung des Ungeborenen und des Säuglings haben kann. Dr. Guido Wolf, Chefarzt des Sozialpädagogischen Zentrums am Helios St. Anna Duisburg, gab Beispiele aus der Arbeit mit Familien, deren Kind mit Fetalem Alkoholsyndrom (FASD) lebt.

Zu den neuen Angeboten gehören bei den „Storchenlotsen“ im Helios Klinikum zusätzliche Gruppen für Familien mit Neugeborenen, zum Beispiel zu den Themen Ernährung, Halten des Kindes und Bewegung. Seitdem werden die Willkommensbesuche des Kinderschutzbundes sowie die „FamilienFeen“ (ehemals Welcome) wesentlich mehr angefragt. Die evangelische Beratungsstelle der Diakonie hat im neuen Projekt „nah dran“ ein Angebot bei Kinderärzten und Gynäkologen. Es soll Eltern schon frühzeitig auf die vielfachen Hilfen in der Stadt aufmerksam zu machen, Fragen zu Geburt und Kind zu besprechen.

In diesem Jahr konnte eine Aufstockung der Familienhebammen um zweimal eine viertel Stelle, ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für Eltern, deren Kind gerade zur Welt gekommen ist, musikalische Früherziehung in der Großkindertagespflege, Eltern-Kind-Gruppen in Familienzentren und frühkindliche Wassergewöhnungskurse gefördert werden.

In diesem und im kommenden Jahr will der Bund Familien mit ihren Kindern deutschlandweit durch zusätzliche Unterstützung in und nach der schwierigen Zeit der Pandemie fördern. Die Bundesstiftung Frühe Hilfen ist Teil des Förderprogramms und erhält weitere 50 Millionen Euro, um junge Familien in belastenden Lebenslagen durch zusätzliche Angebote, Beratung und Begleitung zu unterstützen. So erhielt die Stadt Krefeld für die zweite Jahreshälfte 45.199 Euro und bekommt für das Jahr 2022 einen Zuschuss von 109.919 Euro.