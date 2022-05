Jubiläumsfeier in Krefeld : Naturfreibad Neptun feiert 125-Jähriges

Das Neptun-Freibad in Fischeln: Der See lockt mit Badeinsel und Nichtschwimmerbereich, für die Kleinen gibt es auf der Liegewiese ein Piratenschiff und einen Sandkasten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Sommerbad Neptun blickt auf 125 Jahre zurück. Generationen von Kindern haben hier das Schwimmen gelernt. Der Schwimmverein Neptun 1897 blickt optimistisch nach vorne. Der Schwimmsport sei beliebt, nicht zuletzt als die Sportart, die Leben retten kann.

Generationen von Kindern und Jugendlichen aus dem Fischelner Süden und Stahldorf haben in „Neptuns Kull“ am Mühlenfeld 121 erste Schwimmerfahrungen gemacht. Das „Sommerbad Neptun“, so der offizielle Name, war ursprünglich das wassergefüllte Loch einer Sand- und Kiesbaggerei, wie es am Niederrhein unzählige gibt. Jetzt feierte das in eine grüne Landschaft gebettete Naturbad bei prächtigem Sommerwetter seinen 125. Geburtstag.