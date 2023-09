In Krefeld Hüls Naturfreibad soll zum Hundebad werden

Eine Idee aus England hat Hülser Anwohner aufhorchen lassen. In Brighton wurde ein ehemaliges Schwimmbad für Hundebesitzer freigegeben, die sich dort mit ihren Vierbeinern aufhalten dürfen. „Eine tolle Idee“, kommentierten Hülser online die Nachricht aus England. Wolfgang Eitze, ehemaliger Bezirksvertreter in Hüls, hat jetzt die Anregung aufgegriffen und den Bericht über das Projekt in Brighton an den städtischen Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement weitergeleitet.