Demnächst im Kunstpektrum Krefeld „Von mir zu dir“ - Künstlerinnen führen einen Dialog in Bildern

Die Werkzusammenstellung entstand aus einem künstlerischen Zwiegespräch über inhaltliche und malerische Themen deren Ausgangspunkt die Landschaft ist. Sie spannt einen geografischen Bogen vom Niederrhein über den Braunkohletagebau bis in die Eifel als Zwischen-Raum, den die beiden Künstlerinnen in ihrem Alltag regelmäßig überwinden. Dieser Landschaftsraum fungiert im Zwiegespräch der beiden als Zwischenraum der Gedanken über Leben, Kunst, Malerei und Landschaft in Zeiten von Klimakrise und Strukturwandel.