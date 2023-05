Gymnasium am Moltkeplatz „Meet and Greet“ mit Timur Oruz und Niklas Wellen

(RP) Gemeinsam mit den Sportlehrern Susanne Schmitz, Claudia Möllecken und Eric Weber nahmen die Hockey-Nationalspieler Timur Oruz und Niklas Wellen an einer Fragestunde mit den beiden ehemaligen Moltkeschülern teil. Oruz und Wellen, die lange Zeit beim CHTC aktiv waren, freuten sich, bei dieser Gelegenheit einige ihre ehemaligen Lehrer wiederzusehen. Die beiden haben bereits zweimal an Olympischen Spielen teilgenommen und im Januar die Hockey-Weltmeisterschaft in Indien gewonnen. Ihr nächstes Ziel sei es, bei den Olympischen Spielen in Paris im nächsten Jahr dabei zu sein.