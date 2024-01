Stadt soll endlich die Pumen anstellen Nasse Keller – Boykottaufruf im Nordbezirk

Die Stadtverwaltung rund um Bürgermeister Frank Meyer (SPD) scheint auf Tauchstation gegangen zu sein. Nicht viel anders geht es den Hauseigentümern am Kliedbruch – nur mit dem Unterschied, dass sie es nicht freiwillig tun. Ihnen laufen die Keller mit Wasser voll. Drängendes Grundwasser sucht sich den Weg durch die Bodenplatte aus Beton und das Mauerwerk. Das Problem ist seit vielen Jahren bekannt. So lange das Grundwasser abgepumpt und in die benachbarten Niepkuhlen geleitet wurde, war das Problem im Griff. Doch die Pumpen sind abgeschaltet. Den markigen Worten des Oberbürgermeisters – „Ich lasse niemand im Nordbezirk absaufen“ – folgten keine Taten. Darauf wies auch FDP-Fraktionschef Joachim C. Heitmann in seiner Laudatio am Dreikönigentreff zur Verleihung des Preises für bürgerschaftliche Zivilcourage an die Arbeitsgemeinschaft Krefelder Bürgervereine (AKB) hin.