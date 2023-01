Jeck in Krefeld Kajuja feiert „70 Jahre + 1“

Wenn heute die Kajuja-Krefeld ein fester Bestandteil des Krefelder Sitzungskarnevals ist, so verdankt sie dies an erster Stelle einem Mann – Willi Gobbers. Er war es, der am 19. Februar 1952 die Kajuja-Krefeld aus der Taufe hob und in den darauffolgenden und entscheidenden Jahren als Stadtjugendführer die Fäden zog und die Weichen für die Zukunft stellte. Die erste Sitzung in der damals guten Stube, der Königsburg, sah einen kompletten Karnevalsimport aus Köln mit dem Präsidenten der Kajuja-Köln, Hein Heller vor. Diese Sitzung stand unter dem Motto: „Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König“ schreibt Chronist Egon Overdick.