Feuerwehr fordert Spezialfirma an Nächtliche Säureattacke in Krefeld nach häuslicher Gewalt

Wo viele Gefahrstoffe zusammenkommen und ein erhöhtes Gefahrenpotenzial besteht, werden auch spezielle Anforderungen an die Sicherheit gestellt. So unterhält die Currenta GmbH & Co OHG als Betreiber des Chempark an den Standorten Uerdingen, Leverkusen und Dormagen eine gemeinsame Werkfeuerwehr. Am Standort Krefeld sind es allein mehr als 100 Feuerwehrangehörige, eingeteilt in Schichten mit 18 Kräften zuzüglich Rettungsdienst und Führungspersonal.