Im Krefelder Zoo Nachwuchs bei den Hyazinth-Aras

Wie wichtig eine solche Maßnahme ist, zeigt der Einbruch in den Krefelder Zoo im Jahre 2015. Damals hatte Profis das Hyazinth-Ara-Pärchen „Martha“ und „Jorge“ gestohlen, das 2013 in die Krefelder Anlage eingezogen war. Dass es sich bei den Einbrechern um Profis gehandelt haben muss, erklärte Tierpflegerin Yvonne Wicht damals so: „Die Schnäbel sind so stark, dass ein Hyazinth-Ara in der Lage ist, sogar eine Palmnuss, die als eine besonders harte Nuss gilt, mühelos zu knacken – ein Finger ist da bei laienhaftem Umgang schnell gebrochen.“ Ebenso wehrhaft könnten die Aras ihre messerscharfen Krallen einsetzen. Die geringen Federspuren in der leeren Voliere jedoch sprächen dafür, dass der oder die Täter gute Kenntnisse im Umgang mit den Vögeln gehabt haben müssen. Vermutlich wurden die wertvollen Vögel mit einem Kescher eingefangen. Auf dem Schwarzmarkt wurde 2015 bis zu 40.000 Euro für ein solches Ara-Pärchen gezahlt.