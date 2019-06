SWK : Nachts sicher und günstig nach Hause

Krefeld Mit einer Mischung aus Sammeltaxi und Bus wollen die Stadtwerke ab August ihr Angebot im öffentlichen Personennahverkehr ab 20 Uhr ausbauen. Die Fahrzeuge können nur über eine App gebucht und bezahlt werden.

Die ersten Fahrzeuge sind bereits in Krefeld angekommen, sie werden derzeit noch auf SWK-Farben umlackiert: „Mit einer modernen Mischung aus Sammeltaxi und Digital-Bus werden die Stadtwerke ab August ihr Angebot im öffentlichen Personennahverkehr in Krefeld erweitern“, erklärt SWK-Vorstandssprecher Carsten Liedtke. Das Verkehrsunternehmen bringt einen Service auf Bestellung („on demand“) auf die Straße. Fahrgäste, die zeitgleich ähnliche Routenwünsche haben, werden zu Fahrgemeinschaften gebündelt.

Gestartet wird mit fünf Wagen im London-Taxi-Look – einem sechssitzigen Hybrid-Fahrzeug des britischen Herstellers LEVC – sowie einer App, über die der Shuttle-Service ausschließlich buchbar ist. „Es wird allerdings keinen festen Fahrplan geben“, so Liedtke. „Wir arbeiten noch an der Feinabstimmung. Es handelt sich um eine rein digitale tägliche Ergänzung des derzeitigen ÖPNV-Angebotes zwischen 20 und 4 Uhr.“

Bezahlt wird auch auf elektronischem Weg. Es gibt fünf Preisstufen, die zwischen dem Taxitarif und dem jetzigen ÖPNV-Preis liegen – Gruppentarif inklusive. Allerdings: Es gibt einen separaten Tarif, der nicht in das VRR-Ticket-System eingebunden ist. In Hamburg, wo das System des Anbieters „Ioki“ bereits erfolgreich läuft, ist das anders. Das Sammeltaxi ist mit einem Euro mehr zum Bus- oder Bahnticket bezahlt.

Bei den Fahrzeugen, die derzeit im SWK-Look eingerichtet werden, handelt es sich um ein sechssitziges Modell, in das auch ein Rollstuhl oder Kinderwagen passt. Wichtig ist für die SWK, dass es sich um ein zusätzliches Angebot handelt. „Es gilt zum Start allerdings nur in Krefeld“, sagt der Vorstandssprecher. Und: Die abendliche und nächtliche Taktung der Busse und Bahnen wird nicht ausgedünnt.

Es gehe dabei „um mehr Mobilität, aber weniger Verkehr“, umschreibt die SWK das Konzept, das auch mit den örtlichen Taxiunternehmen abgesprochen ist. In diesem Bereich habe der Markt erst angefangen, sich zu entwickeln. Liedtke: „Wir wollen als SWK in dieser Startphase für Krefeld die Weichen stellen. Mit Blick auf Unternehmen wie Uber will es die SWK möglichen Mitbewerbern gleichzeitig so schwer wie möglich machen, um eine „Kannibalisierung im ÖPNV“ zu vermeiden.