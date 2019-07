Kabeltiefbau : Nachtarbeit im Bahnhof Uerdingen

Krefeld Der Bahnverkehr ist von den Arbeiten nicht betroffen.

(jon) Die Deutsche Bahn (DB) führt bis Samstag, 31. August, im Bahnhof Uerdingen Arbeiten an den Kabelanlagen im sogenannte Kabeltiefbau durch. Diese finden wegen des tagsüber starken Bahnverkehrs vor allem nachts jeweils in der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr statt. Im Rahmen der mit der Stadtverwaltung abgestimmten Maßnahme kommt es jedoch zu Lärmbelästigungen durch Baufahrzeuge, unter anderem sogenannte Zweiwegebagger und Radlader. Bei der Ausführung der Arbeiten in den Nachtstunden besteht für direkt betroffene Anwohner die Möglichkeit, eine Hotelunterkunft in Anspruch zu nehmen. Details erhalten diese über eine gesonderte Anwohnerinformation. Der Bahnverkehr ist von den Arbeiten nicht betroffen. Die Deutsche Bahn verspricht, den Baulärm auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und bittet die betroffenen Bürger im Umfeld des Bahnhofs um Verständnis für die mit den Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten.