Nachruf auf Grünen-Politikerin Pionierin für Krefeld – zum Tod von Stefani Mälzer

Am 26. Januar 2011 fand im Rat ein packendes Wortgefecht statt: Grünen-Fraktionschefin Stefani Mälzer geriet im Streit um den Haushalt mit SPD-Fraktionschef Ulrich Hahnen aneinander. Mälzer nahm den SPD-Mann regelrecht auseinander, hatte Lacher und Argumente auf ihrer Seite, während Hahnen sichtlich verblüfft wirkte über diese grüne Rednerin in Hochform. Die Szene spricht Bände über Stefani Mälzer, deren Tod am Wochenende bekannt geworden war. In dieser Szene stand sie im Zenit – nein, nicht der Macht, sondern der Selbstgewissheit einer politischen Existenz, die sich Respekt hart erarbeitet hatte.