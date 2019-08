Spielfest im Südpark : Buntes Nachbarschaftsfest in Lehmheide

Krefeld Im Südpark gibt es heute Aktionen von den Jugendeinrichtungen Spielbox und Mobifant für Kinder und Erwachsene.

„Ein buntes Fest mit viel Trubel“ wünscht sich Friederike Lingemann für das heutige Nachbarschaftsfest an der Alten Gladbacher Straße. Von 16 bis 19 Uhr sind alle Nachbarn, besonders natürlich die Kinder, eingeladen, gemeinsam mit der Spielbox und mobilen Spielaktion Mobifant, einen lockeren Nachmittag zu verbringen. „Der Stadtteil ist bunt, genauso sind auch die Besucher, die hierher kommen“, berichtet die junge Leiterin des Jugendzentrum Canapée, wozu die Spielbox als Außenstelle gehört. Heute gibt es für alle Kaffee und Kuchen sowie Wasser umsonst, letzteres nicht nur zum Trinken. „Wir werden auf jeden Fall was mit Wasser anbieten, eine kleine Abkühlung, wenn es heiß ist“ verspricht sie lachend.

Das weitläufige Außengelände ist ein großer Pluspunkt des Standortes der Spielbox: zweimal in der Woche, dienstags und donnerstags, gibt es hier im Südpark, am Container der Spielbox, ein umfassendes Angebot für Kinder aller Nationalitäten. Wegen der Aufsichtspflicht müssen Kinder unter sechs Jahren von einem Elternteil begleitet werden. Das Angebot ist riesig: ganz besonders gerne basteln die Kinder, die herkommen, aber auch alle Aktivitäten an der frischen Luft erfreuen sich großer Beliebtheit, Fußball natürlich, Fang- und Laufspiele, Hockey, Federball und Tischtennis. Viele Kinder bringen ihr eigenes Fahrrad mit, „die pesen dann mit Begeisterung hier herum“, freut sich Friederike Lingemann. „Die Kinder sind höchst kreativ, was man alles spielen kann.“ Und was ist mit Handys? Die sind „hier kaum ein Thema“, erläutert die Pädagogin. Bewegung und das Spielen und Basteln draußen scheint bei den Kindern ein großes Bedürfnis zu sein, das durch die Spielbox erfüllt werden kann. Zwei Sonnensegel und viele Bäume spenden Schatten; wenn es regnet, geht es in den Container. Aber sobald es trocken ist, auch im Winter, möchten alle wieder nach draußen.