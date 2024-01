Nach Kaufhof-Schließung in Krefeld „Krefeld nicht in den Abgrund reden“

In einem offenen Brief an die Bürgerschaft appelliert die Krefelder Werbegemeinschaft, die Entwicklung der Stadt in die Hand zu nehmen, die Innenstadt durch Shopping-Besuche zu unterstützen und Krefeld fair und nicht nur negativ zu beurteilen. „Wir sehen die Situation so: Jeder trägt eine Verantwortung. Wir alle - Politik, Verwaltung, Gewerbetreibende, Händler und Bürger - haben die Zukunft der City selbst in der Hand. Kommen Sie einfach öfter in die Stadt und beleben diese. Damit entscheiden Sie ebenso über den Zustand der Innenstadt wie alle anderen Beteiligten“, heißt es in dem Brief, der über die Internetseite der Werbegemeinschaft und in den Geschäften veröffentlicht wird.