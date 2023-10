Nutzung der Wälle in Krefeld Nach FestiWall und Transurban – Entsiegelung bleibt, Möbel ziehen um

Birgit Causin als Quartiersmanagerin in der Innenstadt begleitete die Pflanzaktion. „Wir haben Beetpaten in der Nachbarschaft gefunden, die sich um die neugeschaffenen Beete kümmern werden“, erklärt sie. Paten haben auch Transurban und die Freischwimmer gesucht. Die eindrucksvollen, großen Schirme, die im Rahmen der „Summer Residency“ entstanden sind, sind an „Schirmpaten“ vergeben worden und stehen nun unter anderem im Heimatverein, im Café Moura und im Rauch Offspace. Die weiteren Möbel, Tische, Stühle und Bänke sind zu Anwohnern und zu den Freischwimmern umgezogen.