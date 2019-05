Bilanz der Europawahl : Grüne verhandeln mit SPD über OB-Wahl

Krefeld In Krefeld sieht es nicht nach einer Annäherung von Schwarz-Grün aus. Weder CDU noch Grüne sehen genügend Gemeinsamkeiten. Die Grünen setzen ihr neues Gewicht bei Verhandlungen mit der SPD ein.

Die neue Macht der Grünen wird in Krefeld wohl nicht zu neuen politischen Konstellationen führen. Im Moment deutet alles darauf hin, dass es eine neue Zusammenarbeit der Grünen mit der SPD geben wird, wobei die Grünen ihr neu gewonnenes Gewicht in die Waagschale werfen. Indirekt machte Grünen-Fraktionschefin im Rat, Heidie Matthias, im RP-Gespräch klar, dass die Partei eine Kandidatur des SPD-Oberbürgermeisters Frank Meyer nur unterstützt, wenn die SPD den Grünen entgegenkommt. Andernfalls treten die Grünen mit einem eigenen Kandidaten an.