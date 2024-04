Gewerkschaften in Krefeld Nach Eskalation im Stadtgarten – 1.-Mai-Kundgebung zieht um

Nachdem die Feier zum 1. Mai im vergangenen Jahr gleich mehrfach aus dem Ruder gelaufen ist, findet die DGB-Kundgebung in diesem Jahr erstmals auf dem Platz der Wiedervereinigung vor der Fabrik Heeder statt. Es gebe ein ganzes Bündel von Vorfällen, die zu dieser Entscheidung geführt haben, erläutert der Krefelder DGB-Vorsitzende Philipp Einfalt auf Anfrage. Die schlimmste Begebenheit betraf den Einsatz eines Rettungswagens, der zum einen kaum auf das Gelände kam und dessen Besatzung dann auch noch angegangen und beschimpft worden war. „Ich habe das gesehen, die Leute wurden bedrängt, geschubst und beschimpft, es war wirklich schlimm, einfach ätzend“, sagt ein immer noch hörbar empörter Philipp Einfalt, „ich verstehe solche Leute einfach nicht, die andere daran hindern, jemandem in Not zu helfen.“