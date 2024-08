Nach Einbruch in Krefeld Unbekanntes Pulver in einer Villa an der Kaiserstraße ruft Gefahrgut-Spezialisten auf den Plan

Feuerwehr und Polizei sind zu einem ungewöhnlichen Einsatz zu eier Villa an der Kaiserstraße gerufen worden – der Einsatz läuft in diesen Minuten noch. Demnach wurde die Feuerwehr am Mittwoch, 14. August, durch die Polizei zu einem mutmaßlichen Gefahrstoffeinsatz in die Kaiserstraße zu Hilfe gerufen. Hintergrund: Bei einem Einbruchdiebstahl, der vor einigen Tagen stattgefunden haben soll, gelangten die Eindringlinge in die Kellerräume des Gebäudes. Als die Polizei die Räume kriminalpolizeilichen untersuchte, entdeckten die Beamten im betroffenen Bereich des Kellers eine staubförmige Substanz. Zudem beklagten die Bewohner des Wohngebäudes Atemwegs- und Hautreizungen. Aufgrund dieser Meldung alarmierte der erfahrene Disponent der Leitstelle umfangreich Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Vor Ort wurden die betroffenen Bewohner umgehend notärztlich untersucht. Zeitgleich wurde durch die Kräfte der Gefahrenabwehr die Einsatzstelle abgesperrt und die Erkundung des Kellergeschosses vorbereitet. In speziellen Chemikalienschutzanzügen und unter schwerem Atemschutz wurde ein Trupp zur genaueren Begutachtung des Gefahrstoffs in den Keller entsandt.