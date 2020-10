Krefeld nach der Kommunalwahl : Grüne nominieren Karsten Ludwig als ihren Bürgermeister-Kandidaten

Krefeld Ratsherr Andreas Drabben will die Zahl der ehrenamtlichen Bürgermeister von erlaubten vier auf maximal zwei reduziert wissen. Der Antrag liegt dem Rat vor.

Aus zwei macht drei, und es dürften sogar vier werden: Die Rede ist von der Zahl der Bürgermeister, die Oberbürgermeister Frank Meyer bei den repräsentativen Aufgaben der Stadt Krefeld unterstützen. Ratsherr Andreas Drabben sind das zu viele Bürgermeister. In Anbetracht zu erwartender Mindereinnahmen der Stadt wegen Steuerausfällen in Zeiten der Corona-Pandemie beantragt er, die so genannte Hauptsatzung zu ändern und die mögliche Zahl der Bürgermeister von erlaubten vier auf maximal zwei zu reduzieren. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am 3. November darüber entscheiden.