Mitmachaktion des Naturschutzbundes Schwalbenfreunde in Krefeld gesucht

Für viele Vogelarten ist es nun an der Zeit, aus ihren Winterquartieren zurückzukehren in ihre angestammte Heimat. Auch die Rauch- und Mehlschwalben haben sich bereits auf den Weg von südlich der Sahara in ihre Brutgebiete aufgemacht und lassen sich auch in Krefeld nieder. Doch wie vielerorts in Nordrhein-Westfalen ist es für die Vögel hier nicht einfach, einen geeigneten Brutplatz zu finden. Der Naturschutzbund (Nabu) NRW möchte das ändern und schafft seit 2010 Anreize, den Schwalben eine geeignete Umgebung zu schaffen. Mit der Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ wurden bereits mehr als 3000 Häuser in NRW versehen, alleine im vergangenen Jahr kamen in zwölf Kreisen und kreisfreien Städten über 200 neue Häuser hinzu. Auch der Nabu Krefeld-Viersen konnte in der Vergangenheit bereits Plaketten vergeben. Insgesamt wurden bereits 20 Häuser ausgezeichnet – also im Schnitt zwei pro Jahr.