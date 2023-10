Aktion des Nabu Jetzt Kraniche im Flug über Krefeld melden

Wann fliegen die Kraniche? Erste Zugbewegungen werden schon Anfang Oktober über NRW gemeldet. Bis Mitte November ist der Hauptdurchzug der Kraniche abgeschlossen, sagt der Nabu. Früh morgens starten die Vögel von ihren Sammelplätzen in Norddeutschland. In den vergangenen Jahren seien die Zahlen kontinuierlich angestiegen. So kamen fast 200.000 Kraniche allein an den drei größten Rastplätzen zusammen. Der Gesamtbestand auf dem westlichen Zugweg nach Frankreich und Spanien liege derzeit bei rund 350.000 Kranichen. Am Nachmittag dann kann man die Vögel auch über NRW beobachten.