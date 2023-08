Kolumne KR wie Krefeld Es ist Zeit für Krefeld, Mut zu fassen

Christoph Borgmann, Vorsitzender der Krefelder Werbegemeinschaft, hat in seinem jüngsten Bericht zur Lage Krefelds zweierlei gemacht: Er hat die Lage schonungslos beschrieben, hat Schließungen gnadenlos aufgezählt und darauf hingewiesen, dass es zurzeit auch die Großen trifft, die man immer sicher glaubte – siehe die nötige Rettung von P & C in einem Insolvenzverfahren, die indirekt über Anson’s auch Krefeld betrifft. Borgmann hat aber auch ermutigende Fakten genannt: So ist die Besucher-Frequenz auf der Hochstraße erstaunlicherweise wieder fast so hoch wie vor der Pandemie. Und Krefeld unternimmt mit seinem Stärkungspaket Innenstadt eine Kraftanstrengung, die eine echte Chance zu Fortschritten in der Stadt eröffnet: Bettler und Drogenabhängige werden ebenso betreut wie dort zurückgedrängt, wo sie zu stark das Bild beherrschen.