Breslauer Straße Krefeld muss Turnhalle mit Flüchtlingen belegen

Die Turnhalle an der Breslauer Straße bietet 80 Plätze und wird Flüchtlinge aus dem arabischen Raum, Afghanistan, Syrien, Guinea, Georgien und der Türkei aufnehmen; auch ein Russe wird wohl dabei sein. Bislang hat die Stadt erfolgreich versucht, alle neu Ankommenden dezentral in Wohnungen oder an anderen Plätzen der Stadt unterzubringen – wie Unterkünften am Reepenweg, der Westparkstraße oder dem Studentenwohnheim an der Adlerstraße. Viele Flüchtlinge werden auch in von der Stadt angemieteten Wohnungen untergebracht – und zwar zu den regulären Mietpreisen und ohne den Mietmarkt mit überzogenen Mieten kaputtzumachen, wie Andreas Pamp, Leiter Fachbereich Migration, betont.