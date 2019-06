Dringende Maßnahmen : Krefeld muss sein Rathaus sanieren

Krefeld Dach, Fenster und Fassade des Rathauses, das die Familie von-der-Leyen 1794 als Stadtpalais errichten ließ, werden ab Herbst 2019 saniert, um die Substanz des denkmalgeschützten Hauses zu erhalten.

(RP) Das Krefelder Rathaus wird ab Herbst dieses Jahres umfangreich saniert. So soll die Substanz des denkmalgeschützten Gebäudes erhalten bleiben, das 1794 als Stadtpalais der Familie von der Leyen errichtet wurde. „Das Dach ist nicht mehr wetterfest, so dass größere Mengen von Regenwasser in die Holzkonstruktion eindringen. Auch die Putzfassade weist Risse und Abplatzungen auf, so dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringt. Wenn wir jetzt nicht tätig werden, drohen irreparable Schäden an der historischen Bausubstanz“, erläutert der aktuell für den Baubereich zuständige Dezernent Thomas Visser die Dringlichkeit der geplanten Maßnahmen.