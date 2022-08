Musikschule Krefeld : Ulrich Güttsches mit dem Stadtsiegel geehrt

Oberbürgermeister Frank Meyer (links) verleiht Dr. Ulrich Güttsches in Anwesenheit seiner Ehefrau Marie-Theres Güttsches das Stadtsiegel. Foto: Stadt Krefeld/Andeas Bischof

Krefeld Seit drei Jahrzehnten ist Güttsches Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer der Musikschule. Dafür zeichnet ihn jetzt Oberbürgermeister Frank Meyer aus.

(RP) Oberbürgermeister Frank Meyer hat Dr. Ulrich Güttsches im Rahmen einer Feierstunde im historischen Ratssaal des Krefelder Rathauses das Stadtsiegel verliehen. Güttsches ist seit drei Jahrzehnten Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer der Musikschule Krefeld. In dieser Zeit hat er sich in hohem Maße für die Belange und Notwendigkeiten der Musikschule eingesetzt, heißt es. Zudem initiierte er maßgeblich die Gründung des Stipendien-Fonds „Musik macht stark“, der allen Kindern gleichermaßen die Teilnahme an einer musikalischen Frühförderung ermöglicht.