Kultur in Krefeld : Musikschule bietet Online-Adventskalender an

Krefeld Über einen QR-Code kommt man direkt zur Internetseite, auf der der Kalender steht, und findet dort jeden Tag eine neue Mischung aus Text- und Musikbeiträgen.

(bk) Kontaktbeschränkungen machen erfinderisch, wie viele Vereine, Verbände und Kulturschaffende bereits bewiesen. Eine originelle Idee hatte auch das Team der Musikschule Krefeld, das seinen Fans trotz in diesem Jahr entfallender Adventskonzerte vorweihnachtliche Stimmung bieten möchte. Und so gestalteten Schüler und Lehrer kurzerhand den ersten musikalisch-lyrischen Online-Adventskalender der Musikschule.

Über 100 Aktive werden in 87 Beiträgen verteilt auf 24 Tage zu hören sein. Damit müssen die Krefelder trotz Pandemie nicht auf Adventsmusik verzichten. Denn normalerweise ist für die Musikschüler der Terminkalender in der Advents- und Weihnachtszeit prall gefüllt. Sie treten bei öffentlichen Weihnachtskonzerten auf, und sie musizieren bei zahlreichen Weihnachtsfeiern. „Als sich aber Anfang November abzeichnete, dass keine Konzerte möglich sein werden und das wichtige gemeinsame Musizieren für Musikschüler in diesem Jahr nicht stattfinden kann, musste eine Alternative gefunden werden“, erklärt Musikschulleiter Ralph Schürmanns. Das Ergebnis ist der erste musikalisch-lyrische Online-Adventskalender, dessen Türchen sich ab Dienstag, 1. Dezember, öffnen werden.

Hinter jedem der 24 Türchen findet sich eine Mischung aus Text- und Musikbeiträgen sowie Stimmungsbildern, die humorvoll, nachdenklich, vielstimmig und stimmungsvoll auf ein Weihnachtsfest unter besonderen Umständen einstimmen sollen: Schülerinnen der Abteilung Musiktheater tragen an jedem Tag ein Gedicht vor und präsentieren so die Ergebnisse des intensiven Sprecherziehungsunterrichtes, der Corona bedingt in den vergangenen Wochen an die Stelle der szenischen Proben treten musste. Gesangs- und Instrumentalschüler belegen mit ihren Beiträgen, dass trotz schwieriger Begleitumstände intensiv in der Musikschule geübt wurde. Sogar die Früherziehungsgruppen und die Schulprojekte steuerten Aufnahmen bei.