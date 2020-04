Ferienprojekt in Krefeld : Kinder schreiben Songs über Corona-Krise

Die Teilnehmer des Musikprojekts des Oppumer Jugendzentrums Casablanca haben sich dreimal täglich per Online-Videokonferenz besprochen. Foto: Ursula Hakes

Krefeld Kinder haben in einem Ferien-Musikprojekt eigene Liedtexte geschrieben, in denen sie sich mit ihren Sorgen und Gedanken zur Corona-Krise auseinandersetzen.

Das Ferien-Musikprojekt der Freizeiteinrichtung Casablanca ist wegen der Corona-Krise nicht ausgefallen, sondern wurde kurzerhand so umstrukturiert, dass die sieben Kinder von Zuhause mitmachen konnten. So hatte das Projekt ganz nebenbei noch zusätzliche Lerneffekte. Denn, so berichtet Einrichtungs-Leiterin Ursula Hakes: „Anders als bei diesem Workshop sonst üblich, waren die Kinder viel mehr in der Verantwortung.“ Alle Film- und Musikaufnahmen wurden von den Kindern – alle im Alter von zehn bis 14 Jahren – weitestgehend alleine gedreht. „Nicht nur die so entstandenen Filmsets waren verblüffend vielfältig“, berichtet Hakes. „Sondern auch, wie viel alle in den vier Projekttagen im Bereich Medien, Ton- und Filmaufnahmen, Set-Gestaltung und Gesprächskultur hinzugelernt haben.“

Ziel des Webinars „Songs in real life“ war, Lieder bekannter Stars mit eigenen Texten für kurze Musikclips neu einzusingen. Die Themen aller entstandenen Songs drehten sich rund um Corona: „Wie hat sich die veränderte Situation auf Euer Leben ausgewirkt? Was für Gedanken beschäftigen Euch?“, waren Fragen, mit denen sich die Kinder beschäftigt haben. „Entstanden sind vier sehr unterschiedliche Clips, die neben nachdenklichen Momenten sicher auch für Gänsehaut und ein Lächeln sorgen werden“, meint Ursula Hakes.

Teilnehmer und die Dozenten Philipp Kersting, Marco Rentrop und Sunny Bansemer haben sich dreimal pro Tag auf einer Online-Plattform getroffen. „Hier wurde die Technik erklärt, Songs ausgewählt, getextet und offene Fragen geklärt“, erzählt die Einrichtungsleiterin. „Und für nötige Absprachen untereinander konnten sich die Kinder in dafür eingerichteten virtuellen Räumen treffen.“ Obendrein wurden leicht verständliche Tutorials, also gefilmte Übungseinheiten, auf der Internetseite bereitgestellt. Dort wurde genau erklärt, wie Kinder ihren Gesang selber aufnehmen und sich später selber filmen können. Grundlagen der Filmtechnik zählten ebenso dazu, wie die Anleitung für einen guten Stativersatz. Über einen kostenfreien Anbieter konnten die Filmsequenzen dann an den Dozenten versendet werden, der für den Schnitt zuständig ist. Er wird mit dem abgelieferten Material die vier außergewöhnlichen Songs fertigstellen.