Musik in Krefeld : Aktion „Draußen vor der Tür“: Musiker spielen für die Wirte

Livekonzert unter Corona-Auflagen: Aidara Seck bei einem Gig vor dem Café Angolo an der Angerhausenstraße. Foto: Joachim Watzlawik/JOW

Krefeld Krefelder Amateurbands spielen kurze Open-Air-Konzerte vor Lokalen in der City. Alles, was das Publikum dann in den Hut spendet, kommt den vom Lockdown gebeutelten Gastronomen zugute.

Von Petra Diederichs

An die Idee, dass ihnen jemand etwas schenken möchte, müssen sich viele erst gewöhnen. Diese Erfahrung hat Joachim Watzlawik gemacht. Der Amateur-Musiker hat die Aktion „Draußen vor der Tür“ gestartet, um der durch den Lockdown gebeutelten Gastronomie unter die Arme zu greifen. „Oft sind die Wirte zunächst skeptisch“, sagt er.

Die Idee: Bands spielen vor einem Lokal für die Gäste, gehen anschließend mit dem Hut rum – und überreichen den Inhalt an die Wirte. „Musiker sind auf Orte angewiesen, wo sie spielen dürfen. Das ist eine Chance, Danke zu sagen“, meint Watzlawik, der in mancher Formation auch am Schlagzeug sitzt. Für ihn ist es ein Akt der Solidargemeinschaft: „Wir sind ausschließlich Amateure, also nicht von Gage abhängig und ohne existenzielle Nöte.“

Fürs Publikum seien die kurzen Open-Air-Gigs eine willkommene Unterhaltung. „Manche Leute entdecken so sogar Cafés, die sie noch nicht kannten“, meint er. „Cafés und Kneipen sind Bindeglieder der Gesellschaft, Orte, an denen man sich begegnet. Wenn wir mithelfen könne, dass solche Orte nicht wegbrechen, ist das unsere größte Freude.“

Die nächsten Termine stehen schon: Am 6. Juni ist Aidara Seck mit senegalesischer Musik ab 11 Uhr vor dem Café Liesgen, Wiedenhofstraße 71, zu hören; ab 13 Uhr gibt es Swing, Jazz und Blues mit dem Trio Georg Mahr vor dem Angolo, Angerhausenstraße. Am 12. Juni spielt die Jackpot Bluesband ab 19 Uhr vor dem Jazzkeller, Lohstraße. Am 13. Juni bringt Doctor Volt ab 11 Uhr Pop und Rock vors Café Liesgen. Ab 13 Uhr treten Siggi Queck & Friends am Angolo auf, und ab 19 lädt der Jazzklub zum Jazzkeller Open-Air ans Behnisch Haus.