Konzert zum Tag der Deutschen Einheit Musik-Programm erinnert an Auswanderung vor 340 Jahren

Das Konzert zum Tag der Deutschen Einheit findet am 3. Oktober um 20 Uhr im Seidenweberhaus statt. Der Erlös der Veranstaltung fließt traditionell an einen guten Zweck, diesmal an die ukrainische Stadt Kropyvnitskyi, zu der Krefeld aktuell eine Partnerschaft aufbaut. Eintrittskarten sind ab dem kommenden Montag, 11. September, an der Theaterkasse erhältlich. Der Eintritt ist frei, aber Geldspenden in Höhe von mindestens 15 Euro beim Erhalt des Tagestickets sind willkommen.