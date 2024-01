Neu im Museum Burg Linn Das große Blutvergießen - erste Ausstellung zur Bataverschlacht in Gelduba

Es muss ein fürchterliches Blutvergießen gewesen sein in jenem Herbst des Jahres 69. In Gelduba lagerten etwa 12.000 römische Soldaten und Legionäre, denn es waren unruhige Zeiten. Mit dem Tod Kaiser Neros im Jahr 68 n. Chr. war eine heftige Auseinandersetzung um seine Nachfolge entbrannt. Diese innere Unruhe im Römischen Reich nutzten der Stamm der Bataver aus dem Rheindeltagebiet und mit ihnen verbündete germanische Stämme für eine Rebellion, die als Bataveraufstand bekannt wurde. Die römischen Truppen sollten den Aufständischen Widerstand bieten, doch an jenem Tag im November müssen sie nicht mit einem Angriff gerechnet haben. Die Bataver überfielen Gelduba mit dem Vorteil des Überraschungsmoments. Nur durch das Glück, dass rechtzeitig große römische Verstärkung anrückte, besiegten die Soldaten von Gelduba die Bataver. Die dramatische Schlacht wird nun erstmals alleiniges Thema einer Ausstellung im Museum Burg Linn. Ab 11. April soll sie zu sehen sein.