Krefelder Museum Burg Linn verleiht Lamellenpanzer-Grab „Bodis Panzer“ ist bald in Bonn zu sehen

Vor 50 Jahren hatten Archäologen in Bislich am Niederrhein sein Grab aus dem Jahre 600 nach Christus entdeckt. Darin waren sie auf die Überreste einer ungewöhnlichen Kriegerrüstung sowie einen goldenen Siegelring mit dem Namen seines einstigen Besitzers und einem Herrscherbildnis gestoßen. In Krefeld-Gellep wurde 1964 etwa 35 Meter westlich des Arpvar-Grabes ein Doppelkammergrab freigelegt. Zwei männliche Angehörige der fränkischen Elite waren in der Grablege bestattet und mit reichen Beigaben bedacht worden: eine Lanze, ein mit Metallbeschlägen verzierter Holzeimer, ein Kamm und ein Ango (germanischer Wurfspeer). Eine den Toten als Obulus beigegebene Münze zeigt den oströmischen Kaiser Justinian den Großen, weshalb die Grablegung nach 540 erfolgt sein muss.