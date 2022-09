Polizei wendet sich an Botschafter : Ägyptischer Mumienfuß in Krefeld auf Ebay angeboten

Update Krefeld Krefelds Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck übergibt den mumifizierten Fuß in Berlin an den ägyptischen Botschafter Khaled Galal Eldin Abdelhamid. Ein Experte bestätigt: „Der Fuß stammt tatsächlich aus der ägyptischen Antike.“

Am Donnerstag, 8. September 2022, übergab Krefelds Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck den mumifizierten Fuß in Berlin dem ägyptischen Botschafter Khaled Galal Eldin Abdelhamid. „Als feststand, dass der mumifizierte Fuß Ägypten nicht auf legalem Weg verlassen hat“, so Mecklenbrauck, „haben wir gemeinsam mit der ägyptischen Botschaft sofort die Rückgabe vorbereitet.“

Der Handel mit Kunstwerken und Antiquitäten ist in Europa zu einem echten Wirtschaftsfaktor geworden. „Der Bedarf an Kulturgütern ist scheinbar so groß, dass auch die illegale Beschaffung und der Handel mit gestohlenen Kunstgegenständen enorm ansteigen“, so die Erkenntnis des Zolls. Folgen seien insbesondere der Verlust an kultureller Identität der beraubten Nationen, das Verschwinden von historischen Belegen oder im Fall von illegalen Raubgrabungen die Zerstörung von Kulturstätten, die Zeugnisse der menschlichen Geschichte beherbergen.