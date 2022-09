Krefelder Polizei untersuchte den Fuß : Ägyptischer Mumienfuß in Krefeld auf eBay angeboten

Ägyptischer Mumienfuß in Krefeld auf eBay angeboten

Krefeld Krefelds Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck übergibt den mumifizierten Fuß in Berlin dem ägyptischen Botschafter Khaled Galal Eldin Abdelhamid. Ein Experte bestätigt: „Der Fuß stammt tatsächlich aus der ägyptischen Antike.“

Senior an Wohnungstür überfallen

Vorfall in Krefeld

Vorfall in Krefeld : Senior an Wohnungstür überfallen

Pandemie in Krefeld

Pandemie in Krefeld : Krefelder Schulen melden neun weitere Corona-Fälle

Am Donnerstag, 8. September 2022, übergab Krefelds Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck den mumifizierten Fuß in Berlin dem ägyptischen Botschafter Khaled Galal Eldin Abdelhamid. „Als feststand, dass der mumifizierte Fuß Ägypten nicht auf legalem Weg verlassen hat", so Mecklenbrauck, „haben wir gemeinsam mit der ägyptischen Botschaft sofort die Rückgabe vorbereitet.“