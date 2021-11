Impfaktion an Krefelder Schule : Wenn die Aula zum Impfzentrum wird

Krefeld Am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium können sich Schüler, Eltern und Lehrer am Freitag gegen Covid-19 impfen lassen. Bis zu 300 Impfdosen stehen zur Verfügung. Für die Initiatoren ein wichtiger Schritt.

Erst Mathe, dann Englisch, dann die Corona-Impfung - so oder so ähnlich könnte es für die Schüler des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums am Freitag laufen. Um 9 Uhr startet dort eine Impfaktion für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren sowie deren Angehörige. Auch die Lehrer können sich hier ihre Impfung abholen. „Bei uns gibt es an diesem Tag sowohl die Gelegenheit, sich zum ersten Mal impfen zu lassen, als auch die Möglichkeit sich boostern zu lassen“, erklärt Stefan Holl, Stellvertretender Schulleiter.