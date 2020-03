Hilfsaktion in Krefeld : Abiturienten kaufen für Fischelner Senioren ein

Fischeln Schüler aus Fischeln setzen sich für ältere Mitbürger ein und bieten einen Einkaufsservice an. Auch eine Lehrerin hat eine Hilfsgruppe gegründet, die im ganzen Stadtgebiet tätig wird.

Freunden von ihr fanden diese Intiative so gut, dass sie das Konzept übernahmen. Die Idee zu „Direkte Hilfe Krefeld“ war geboren. Mit der neuen Facebook-Gruppe soll als Nebeneffekt auch das Gesundheitsystem entlastet werden. „.Innerhalb von 48 Stunden haben sich bereits über 400 Personen der Gruppe angeschlossen und es erreichten sie bis zu 300 Hilfsangebote von Menschen, die sich zur Verfügung stellen, um unbürokratisch direkte Hilfe zu leisten, wo sie am dringendsten benötigt wird“, berichtet die Initiatorin begeistert-

Dank dieser überwätligenden Hilfsbereitschaft kann fast jeder Stadtteil bedient werden. Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen, die zum Schutz ihrer Gesundheit aufgerufen werden, Kontakte mit anderen so weit wie möglich einzuschränken, können sich auf einer gesonderte Hotline oder per Email registrieren. Die Helfer vom Organisationsteam kümmern sich dann darum, dass sie eine Person zugewiesen bekommen, die in dem Stadtteil, in dem sie wohnen, bereit ist, Erledigungen und Einkäufe für sie zu übernehmen. Die Absprache verlaufe schnell und individuell, erklärt Jasmin Hedayati-Nia. „Wir werden in den nächsten Wochen Hilfe benötigen, um die Versorgung der Älteren und Kranken in unserer Gesellschaft aufrecht zu erhalten und freuen uns über jeden, der mobil ist und uns aktiv unterstützen möchte. Jetzt heißt es, sich solidarisch zu zeigen. Die Resonanz auf unsere Initiative stimmt mich hierbei sehr optimistisch.“