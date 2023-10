Große Pläne für Krefeld Mr. Wash kauft große Speditions-Brache am Dießemer Bruch

Es ist lange her, dass das rund 14.000 Quadratmeter große frühere Speditionsgelände der Firma Vrancken am Dießemer Bruch genutzt wurde. 2005 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Seitdem sind die Gebäude dem Verfall preisgegeben, überwuchert Unkraut die Flächen. Nun hat das Areal eine neue Eigentümerin – die Mr. Wash Autoservice AG mit Sitz in Essen.