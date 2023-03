Neuer Standort mit neuen Räumen Mosaikschule ist ein Vorzeigeobjekt

Der neue Schulstandort stehe nicht zu­fällig in einem eher problembehaf­teten Quartier. „Unser Ziel ist nicht mit der Gießkanne Gelder zu verausgaben, sondern gezielt da zu investieren, wo hoher Bedarf ist. Hier ist si­cher ein Sozialraum, der geprägt ist durch hohen Leistungs­bezug, hohe Migrantenquote und eine große Zahl Alleinerziehender. Hier ist der Bedarf an Förderung viel grö­ßer. Diese Schule hier ist die in Holz und Stein gebaute Umsetzung dessen, was sonst in Reden vor­kommt“, sagt er.