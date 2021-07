Hochschule Niederrhein : Ein neuer Leiter für die Altersforschung

Krefeld Professor Dr. Moritz Heß übernimmt die Leitung des 1993 von Professor Dr. Engelbert Kerkhoff gegründeten Kompetenzzentrums. Er hat einiges vor - und holt dazu die Niederlande ins Boot.

Heß studierte in Mannheim und Berlin Soziologie, an der Vrije Universiteit Amsterdam Gerontologie und promovierte in Mannheim zum Thema „Gewünschte und erwartete Renteneintrittsalter von älteren Arbeitnehmer*innen“. In Forschungsprojekten befasste er sich mit den Chancen und Herausforderungen von alternden Gesellschaften. Schwerpunkte seiner Forschung sind ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Altersdiskriminierung, Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, soziale Ungleichheit sowie der Vergleich von europäischen Gesellschaften und Wohlfahrtsstaaten.