Debattenwettbewerb von Rheinischer Post und Evonik Moltke-Debatte über Drogenhilfezentrum

Wohl kein Thema wird derzeit in Krefeld so hitzig, emotional und kontrovers diskutiert, wie das ge­plante Drogenhilfezentrum (DHZ) an der Schwertstraße. Für die einen ist es der große Wurf der Drogenpolitik, für andere Geldverschwendung und für viele der falsche Standort. So überrascht es nicht, dass der Rhe­torik-Kurs in der Altersklasse Q1 des Moltke-Gymnasiums dieses Thema ausgewählt hat, um es zum Inhalt des Debattierwettbewerbs von Rheinischer Post und Evonik zu machen, an dem das Moltke in diesem Jahr zum zweiten Mal teilnimmt.