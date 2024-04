Sommersemester beginnt 514 Studierende starten an der Hochschule Niederrhein

Von den 331 Erstsemestern im Bachelor-Bereich entfallen 202 auf die Studiengänge Berufsbegleitendes betriebswirtschaftliches Studium, Betriebswirtschaftslehre, Steuern und Wirtschaftsprüfung sowie Wirtschaftsinformatik. Diese Studiengänge sind alle am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften in Mönchengladbach angesiedelt. In Krefeld starten 49 Erstsemester in den Studiengängen Angewandte Therapiewissenschaften und Pflege am Fachbereich Gesundheitswesen.