1200 Flaschen mit „Mein Wegbier“ : Hochschule Niederrhein braut zum Jubiläum eigenes Bier

Krefeld Studierende des Fachbereichs Oecotrophologie der Hochschule haben ein eigenes Rezept entwickelt und „Dein Wegbier“ bei Gleumes in Krefeld gebraut.

Das Projekt im Bachelorstudiengang Lebensmittelwissenschaften startete im Wintersemester 2020/21. „Die Idee haben wir von der Uni Bonn kopiert“, berichtet Hochschul-Sprecher Christian Sonntag. dort gab es zum 200. Bestehen der Universität einen eigenen Wein. „Die Idee fanden wir großartig, aber Wein passt von unserer Region her natürlich nicht so gut wie Bier.“ Und da es am Campus in Mönchengladbach eine eigene Braugruppe gibt, folgte wenig später der Arbeitsauftrag.