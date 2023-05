Barrierefreie Wohnungen Modellprojekt am Glockenspitz eröffnet

Für 35 Millionen Euro ist am Glockenspitz ein Wohnkomplex mit 124 neuen und 24 sanierten Wohnungen entstanden, der Vorbild ist für NRW und sogar für Deutschland, denn es handelt sich um barrierefreie Wohnungen. Gebaut wurden sie von der Wohnungs- und Siedlungs-GmbH (WSG), die zu 60 Prozent dem „Sozialverband VdK NRW“ gehört. Vertreter beider Verbände sowie des Landes NRW und der Stadt Krefeld haben die Wohnanlage am Dienstag feierlich eröffnet. „Für unser Ministerium ist das Projekt etwas sehr sehr Besonderes. Deswegen haben wir es auch finanziell begleitet“, sagte Staatssekretär Daniel Sieveke aus dem NRW-Bauministerium, der in Vertretung für die eigentlich angekündigte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) ein Grußwort sprach.